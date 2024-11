"Kids pretos" estão em grupo que planejou matar Lula; entenda quem são

Grupo preso nesta terça-feira contava com três militares dos "kids pretos". Ação planejava morte de Lula e de Alckmin em 2022, além de Alexandre de Moraes

Eles são suspeitos de planejar um golpe de Estado visando impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2022 e "limitar a atuação livre do Poder Judiciário".

A Polícia Federal deteve na manhã desta terça-feira, 19, um general reformado, ex-membro do governo de Jair Bolsonaro , e três integrantes do "kids pretos" , militares também chamados de Forças Especiais.

As ações integram a Operação Contragolpe , que detectou um "meticuloso planejamento operacional" conhecido como "Punhal Verde e Amarelo", agendado para ser realizado em 15 de dezembro de 2022.

Suas organizações militares orgânicas integram a Força de Ação Rápida Estratégica e apoiam as operações de todos os Comandos Militares de Área do Exército Brasileiro.

Com sede em Goiânia, o grupo é subordinado ao Comando Militar do Planalto (CMP), estando vinculado para fins de preparo e emprego ao Comando de Operações Terrestres (COTER).

Os "kids pretos", também chamados de Forças Especiais (FE), são militares do Exército, na ativa ou na reserva, especializados em operações especiais. Em 2023, o Exército afirmou ao g1 Distrito Federal que eles estão em atividade desde 1957.

Kids pretos: o que os suspeitos planejavam em 2022?

O grupo, que contava com militares dos “kids pretos”, planejava o assassinato de Lula e do vice-presidente, Geraldo Alckmin. O plano também incluía a execução de um ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que era monitorado continuamente.

A Polícia Federal identificou que a quadrilha sob suspeita "se utilizou de elevado nível de conhecimento técnico militar para planejar, coordenar e executar ações ilícitas nos meses de novembro e dezembro de 2022".