General cearense Estevam Teóphilo é citado em plano de golpe de Estado e morte de Lula

O general cearense Estevam Teóphilo é citado em decisão que deflagrou operação Contragolpe da Polícia Federal (PF) nesta terça-feira, 19, contra grupo de militares que tramaram golpe de Estado e a morte do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), e do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Ex-chefe do Comando de Operações Terrestres do Exército (Coter), o general Estevam Teóphilo se reuniu com o ex-presidente Jair Bolsonaro para discutir apoio militar a um golpe de Estado, em dezembro de 2022, conforme investigação da PF, que identificou mensagens no celular do tenente-coronel Mauro Cid detalhando o encontro.

As informações constam no texto da decisão que deflagrou a operação Contragolpe, tornada pública pelo ministro Alexandre de Moraes nesta terça-feira, 19.