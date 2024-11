Exército não comenta prisão de militares e nega atuação deles no G20

Investigação encontrou documentos que apontam a elaboração do plano "Punhal Verde e Amarelo". Achados descrevem a possibilidade de assassinar o então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, em 2022

O Exército informou, no fim da manhã desta terça-feira, 19, que não vai se manifestar sobre a operação da Polícia Federal que investiga um plano de militares da ativa para assassinar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 2022, o vice, Geraldo Alckmin (PSB) e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

"A Força não se manifesta sobre processos em curso, conduzidos por outros órgãos, procedimento que tem pautado a relação de respeito do Exército Brasileiro com as demais instituições da República", disse.