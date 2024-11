Lula é mais popular no Brasil que Milei na Argentina e supera também outros sul-americanos

Entre cinco países latino-americanos, apenas Brasil e México apresentaram aprovação majoritária no estudo Crédito: FCO FONTENELE/O POVO

O índice de aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a 51% no mês de outubro. De acordo com dados da pesquisa Latam Pulse, a gestão foi considerada ótima ou boa por 42% dos brasileiros e ruim ou péssima para 40%. A análise, realizada de forma colaborativa pela AtlasIntel e Bloomberg, fornece mensalmente dados sobre os cenários político, social e econômico de cinco países da América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e México.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além do presidente brasileiro, apenas a governante do México, Claudia Sheinbaum, apresentou uma aprovação majoritária no estudo, tendo alcançado 67%. Assim, Lula é mais popular no Brasil do que Javier Milei (Argentina), Gabriel Boric (Chile) e Gustavo Petro (Colômbia) em seus respectivos países.

​ Índice de Risco Político A análise também avaliou o potencial de “turbulência política” com base em três dimensões, relacionadas a instabilidade institucional, conflito social e a prevalência de crime violento. “O Índice de Risco Político é projetado para avaliar a estabilidade e a previsibilidade de um ambiente político. Ele captura as vulnerabilidades subjacentes que podem interromper a governança, enfraquecer instituições e aumentar a incerteza para os tomadores de decisão”, explica a pesquisa. Com uma escala de 0 a 100, o número 0 representa “nenhum risco", indicando um ambiente estável e seguro, e 100 indica o nível mais alto de risco, sugerindo perigo iminente de instabilidade ou “colapso político".

Entre todos os países analisados, a criminalidade figurou como o principal fator de risco político. Segundo o estudo, a confiança dos cidadãos no governo é prejudicada significativamente por uma percepção generalizada de insegurança e incapacidade do estado de manter a ordem pública. O Brasil se destacou por apresentar a menor taxa de risco social, superando a agitação criada pelos ataques de 8 de janeiro de 2023, na qual apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) depredaram as sedes dos Três Poderes. A polarização social no Brasil Outro índice presente na pesquisa é o de polarização social, que examina tensões e identifica “gatilhos que podem desencadear a agitação pública”. Também utilizando uma escala de 0 a 100, o número 100 significa o nível mais alto de polarização.

A análise é feita em cinco dimensões: Polarização política, de classe, étnica, religiosa e urbana/rural. De acordo com o indicador, o Brasil registra maior nível de polarização social entre os países latino-americanos, apresentando 59 de pontuação. Entre os cinco aspectos monitorados, obteve níveis elevados em quatro. Apenas a divisão urbano-rural teve influência menor. “A polarização religiosa é particularmente proeminente no Brasil, onde os evangélicos são a espinha dorsal do partidarismo de direita, fazendo com que as crenças religiosas desempenhem um papel crucial no debate público e nas eleições em todo o país”, apontou o estudo.