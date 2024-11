"Quando Bolsonaro perdeu, ele enlouqueceu", diz ex-esposa sobre autor do atentado contra STF

Francisco Wanderley Luiz foi candidato a vereador em Rio do Sul (SC) pelo Partido Liberal (PL) Crédito: Reprodução

Casada com Francisco Wanderley Luiz por 17 anos antes da separação, a cuidadora Margarete Versino, 57, revelou à Folha de S. Paulo que o ex-marido “enlouqueceu” após a derrota de Jair Bolsonaro (PL) nas eleições de 2022.

Segundo relato dela, Luiz nunca se havia se envolvido com política, mas foi gradualmente se interessando depois de Bolsonaro.



"(Ele) nunca se envolveu com política. Era outra pessoa. Com o tempo, começou a mudar de atitude. E quando o Bolsonaro perdeu (em 2022), ele enlouqueceu. Acho que foi ali que começou um problema mais forte, sabe?", contou à reportagem do jornal.



Ainda de acordo com ela, “a gente tentava dizer para ele: França, isso não é normal. Mas não tinha outra conversa. Ele estava indignado com a política. Víamos um fanatismo”.

Em seguida, narrou que a filha do casal visitou o Brasil “em julho, e passamos o dia juntos, ele expressava bastante indignação com as pessoas presas (pelos atos golpistas do de janeiro de 2023)”.

“Falava demais”, continuou a ex-esposa, “a gente comentou com ele que tinha que mudar, até falamos de Jesus para ele, minha filha é missionária, mas, enfim, ele só falava de política”.