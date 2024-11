Homem que morreu em explosão em Brasília foi candidato vereador pelo PL em 2020

O homem que morreu durante as explosões na Praça dos Três Poderes nesta quarta-feira, 13, seria o catarinense Francisco Wanderley Luiz, de 59 anos. Conhecido como "Tiu França", ele foi candidato pelo PL em 2020 ao cargo de vereador do município de Rio do Sul (SC). Ele é o dono do carro que explodiu com os artefatos acionados.

A informação foi confirmada ao O POVO por fonte do Governo do Distrito Federal. A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), afirmou que o corpo do homem não foi periciado ainda.