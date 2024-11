Carro de comitiva de Lula para o G20 é roubado no RJ

Presidente Lula Crédito: Sergio Lima / AFP

Um carro da comitiva do presidente Lula que estava a caminho do Rio de Janeiro para a reunião do G20 no Brasil foi roubado na altura de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O crime aconteceu na noite deste sábado, 16. Segundo informações preliminares, o presidente não estava no veículo na hora do roubo. Os criminosos seguem foragidos.

O carro branco, modelo Corolla e da marca Toyota, foi fechado por outro carro por volta das 20 horas. Três indivíduos portando pistolas obrigaram o motorista a descer do automóvel oficial, entraram no carro e fugiram. Além do transtorno, o motorista também teve o celular roubado. Ele prestou depoimento à Polícia Civil, que segue à procura dos criminosos.

Esquema de segurança durante o evento Os eventos do G20 exigem grandes medidas de proteção aos visitantes no Rio de Janeiro. O esquema de segurança conta com mais de 26 mil agentes das Forças Armadas, polícias e também da Força Nacional. Nesta quinta-feira,14, entrou em vigor o decreto de Garantia da Lei e da Ordem. A Garantia da Lei e da Ordem (GLO) cobre áreas do Rio envolvidas no G20.

Até quinta-feira, 21, Exército, Marinha e Aeronáutica têm poder de polícia, ou seja, podem patrulhar e prender. Pela primeira vez no Brasil, uma força policial federal está usando câmeras corporais. A Polícia Rodoviária Federal recebeu 200 unidades dos Estados Unidos. Cinquenta delegações de 40 países devem se hospedar em uma extensão de 25 km. A coordenação do evento criou um corredor de segurança que abrange toda área.

Dentre essas áreas estão as vias expressas e o Museu de Arte Moderna, onde os chefes de Estado vão se reunir. Além disso, o aeroporto Santos Dumont, vizinho ao MAM, ficará fechado na segunda-feira, 18, e na terça-feira, 19. A delegação da China apresentou mais exigências à segurança do G20. Os militares chineses pediram varredura dos 400 quartos do hotel onde presidente Xi Jinping e a comitiva do país ficarão hospedados.