Imprensa internacional repercute explosões perto do STF e cita cúpula do G20 no Brasil

Polícia forense está em frente ao STF nesta quinta-feira, 14 de novembro. Na noite passada, Francisco Wanderley Luiz morreu na Praça dos Três Poderes após tentar entrar no STF com explosivos Crédito: EVARISTO SÁ / AFP

A sequência de explosões na Praça dos Três poderes, que resultou na morte do próprio autor do atentado, Francisco Wanderley Luiz, repercutiram na mídia internacional. Reportagens citaram a proximidade da cúpula do G20, no Rio de Janeiro, que receberá diversos líderes mundiais. De acordo com o governo do Distrito Federal, Francisco, que também era proprietário do carro carregado de artefatos explosivos encontrado pela Polícia Militar na Praça dos Três Poderes, tentou acessar o STF com bombas. Momentos antes, ele entrou na Câmara dos Deputados, acessando o Anexo 4 e um banheiro da Casa. Cerca de uma hora antes da explosão, Francisco anunciou o atentado pela internet, publicando em suas redes sociais críticas ao STF, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e aos presidentes da Câmara e do Senado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O autor da ação frequentemente compartilhava em suas redes teorias conspiratórias anticomunistas. Em 2020, foi candidato a vereador em Rio do Sul (SC) pelo PL, que atualmente é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro.

No momento do incidente, a sessão do STF já havia acabado e os ministros e servidores foram retirados em segurança. As sessões na Câmara e no Senado que ainda ocorriam foram suspensas. O presidente Lula não estava mais no Planalto. A Polícia Federal abriu inquérito para apurar as explosões. Há suspeitas de que o atentado tenha motivação política e, por isso, a PF enviará o inquérito ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, relator dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Veja a repercussão do atentado fora do País: The New York Times, Estados Unidos

O jornal americano The New York Times informou que "Explosões na capital do Brasil deixam pelo menos um morto". Após atualizações, a reportagem afirmou que "muitos brasileiros de direita veem o Supremo Tribunal Federal como uma ameaça à democracia, argumentando que está perseguindo vozes conservadoras". A proximidade da cúpula do G20, que acontecerá no dia 18 de novembro no Rio de Janeiro (RJ) e que líderes mundiais, incluindo Joe Biden, o presidente dos EUA, também foi destaque na reportagem. Le Monde, França

O jornal Le Monde afirmou que as explosões na Praça dos Três Poderes "levantam temores de um ataque contra as instituições" e que o autor da ação era apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro. A reportagem também cita a iminência da cúpula do G20 no Brasil. The Guardian, Reino Unido O jornal inglês destacou no título a proximidade do atentado à cúpula do G20 no Brasil, afirmando que o caso "levanta preocupações de segurança antes da reunião de líderes globais".

El País, Espanha A reportagem do jornal espanhol diz que as "duas explosões com um morto" colocaram o "coração político do Brasil em alerta máximo" e destaca que a Polícia Federal qualifica o incidente como "autoextermínio". Além de abordar a proximidade da cúpula do G20, a reportagem também relembrou o ataque de 8 de janeiro: "Imagens da Praça dos Três Poderes rodaram o mundo quando uma multidão de seguidores do ex-presidente Bolsonaro invadiu à força as sedes do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Mais de 200 extremistas que participaram do ataque foram julgados e condenados a longas penas por tentativa de golpe de Estado, entre outros crimes", noticiou.