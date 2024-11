O que se sabe sobre as explosões na Praça dos Três Poderes

Na noite dessa quarta-feira, 13, o STF foi evacuado após explosões atingirem a Praça dos três Poderes. Um homem morreu. Caso está sendo investigado Crédito: Bruno Peres / Agência Brasil

Após as explosões seguidas que ocorreram no início da noite dessa quarta-feira, 13, na Praça dos Três Poderes, próximo ao Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília, as investigações estão sendo encaminhadas a cargo da Polícia Federal e Polícia Civil. No local, a Polícia Militar realizou uma varredura nas imediações da praça e interditou as vias de acesso às Casas. Francisco Wanderley Luiz, identificado como o homem que morreu com as explosões, teria chegado ao local e demonstrado uma atitude suspeita, segundo o segurança presente no momento.

Por volta das 19h30min dessa quarta-feira, um carro explodiu no estacionamento entre o Supremo Tribunal Federal e o IV Anexo da Câmara dos Deputados.

No estacionamento, a explosão do carro foi acionada por Francisco Wanderley. Cerca de 20 segundos depois, ele seguiu para a Praça dos Três Poderes, onde ocorreram outras explosões. Uma delas o vitimou. Após o ocorrido, o local foi isolado. Em imagens registradas por câmeras de segurança, ele aparece jogando os explosivos e depois se deita, aguardando a explosão que o matou. Quem era o homem que morreu? O catarinense Francisco Wanderley Luiz, 59 anos, morreu durante as explosões. Ele é o dono do carro que explodiu com os artefatos acionados.

Ainda conforme Boletim de Ocorrência, o segurança de plantão tentou aproximar-se do homem, mas avistou algo semelhante a um relógio digital, que acredita ser uma bomba, após ele abrir a camisa. Wanderley lançou alguns artefatos, que explodiram antes dele deitar no chão. O que estava ocorrendo no momento das explosões? No momento do ocorrido, havia sessões em andamentos na Câmara e no Senado, que foram encerradas. A Câmara estava discutindo a pauta da PEC que amplia a imunidade tributária das igrejas e decidiu finalizar as atividades cerca de uma hora após o ocorrido. Quem irá investigar? A Polícia Federal (PF) abriu inquérito para investigar o caso, que será encaminhado ao ministro do STF, Alexandro de Moraes. A Polícia Civil (PC) do Distrito Federal também está realizando apurações.

A PF deve reconstituir a cena, estratégia parecida com a reconstrução do cenário na identificação dos crimes de 8 de janeiro do ano passado. O que falta esclarecer? Ainda não se sabe quais as motivações de Francisco Wanderley e se havia alvos específicos para serem atingidos. Não há informações também se o homem agiu sozinho ou se recebeu apoio. As especificidades dos artefatos usados para causar as explosões também não foram divulgadas. Como está o funcionamento das Casas? Nesta quinta-feira, 14, o Congresso está fechado. As vias de acesso estão interditadas pela polícia. O Senado Federal cancelou o expediente e a Câmara dos Deputados não tem sessões pela manhã. O Supremo Tribunal Federal também não está funcionando na manhã desta quinta-feira, 14. O Palácio do Planalto está em atividade e o presidente Lula manteve a agenda do dia.