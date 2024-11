O POVO News: Explosões no STF deixam um morto: o que se sabe, investigação e todas as reações

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quinta-feira, 14. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a programação aborda as duas explosões que aconteceram no início da noite dessa quarta-feira, 13, na Praça dos Três Poderes, próximo ao Supremo Tribunal Federal.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal confirmou a morte de uma pessoa. O homem que morreu seria Francisco Wanderley Luiz, de 59 anos, dono do carro que explodiu com os artefatos acionados. Conhecido como "Tiu França", ele foi candidato pelo PL em 2020 ao cargo de vereador do município de Rio do Sul (SC).