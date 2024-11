Cascavel é o único município do Ceará que não formalizou transição no TCE

Fachada da Prefeitura de Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) Crédito: Thays Maria Salles/O POVO

Passada as eleições, outro passo importante para as gestões municipais é o processo de transição governamental. No Ceará, 93 municípios irão passar pelo processo de mudança de gestão no ano de 2025, e destes, apenas Cascavel não iniciou a transição. Sob monitoramento do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE), os municípios têm até 17 de novembro para formalizarem a transição, 45 dias antes da posse da nova gestão. O TCE recomenda, no mínimo, três integrantes de cada lado para compor a comissão e garantir o equilíbrio entre as partes.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O município de Cascavel, na região metropolitana de Fortaleza, ainda não formalizou o processo, estando faltando a nomeação das equipes indicadas por parte da atual gestão e dos representantes da prefeita eleita. Conforme O POVO apurou, estaria ocorrendo um impasse entre as gestões por conta do número de indicados para compor a equipe por parte da prefeita eleita, Ana Afif (PP).

A prefeita eleita teria indicado 15 membros. Embora não tenha número máximo definido, a gestão atual não teria acatado e não teria feito a nomeação dos integrantes. Atrasando, assim, o processo de transição. Em uma publicação feita nas redes sociais, Ana reforça o número de integrantes no processo e garante que não é, necessariamente, o seu secretariado. A assessoria da prefeitura de Cascavel, por sua vez, informou que a transição iniciará na próxima segunda-feira,18, embora não haja formalização no site do TCE.