PT confirma apoio a Alcolumbre na disputa pela presidência do Senado em 2025

A bancada petista disse ver "no senador Alcolumbre compromisso firme com o equilíbrio necessário à condução do Congresso Nacional". "A bancada do PT considera essa postura um passo fundamental para que se preserve a estabilidade indispensável ao país, em pleno processo de reconstrução pelo governo Lula", completou.

O PT decidiu apoiar a candidatura de Davi Alcolumbre para a presidência do Senado no ano que vem. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 13. Os senadores petistas divulgaram uma foto ao lado de Alcolumbre para demonstrar o endosso.

"A bancada do Partido dos Trabalhadores no Senado decidiu apoiar o nome do senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) para suceder o colega Rodrigo Pacheco (PSD-MG) na presidência da Casa. A decisão dos parlamentares petistas foi tomada após o compromisso do amapaense com o fortalecimento das instituições democráticas no país", declarou o partido, em nota.

O PT se junta ao PP, PDT, PSB, PL, União Brasil e PSD no apoio a Alcolumbre. O Republicanos já indicou que apoiará o senador do Amapá, mas ainda não formalizou o apoio. Das maiores bancadas, MDB e Podemos ainda não definiram uma posição.

Alcolumbre é o franco favorito na disputa pela presidência do Senado no ano que vem. Com o apoio declarado nesta quarta-feira, o PT agora se posicionou oficialmente nas duas Casas do Congresso sobre as disputas pela sucessão de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Nos dois casos, o partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva optou pelo pragmatismo e apoiou os candidatos favoritos. Na Câmara, o escolhido foi Hugo Motta (Republicanos-PB).