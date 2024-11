Sóstenes: Drone caiu perto da Câmara e há suspeita de que homem que morreu esteve no Congresso

"Lógico que a segurança vai fazer todos os procedimentos. Não sei se já chegou o esquadrão antibomba, que vai fazer um trabalho em conjunto com a segurança, com os policiais legislativos, e com certeza eles vão fazer toda a averiguação necessária, varredura", afirmou Sóstenes. "Em especial, ficando confirmado que essa pessoa esteve aqui, o que é uma suspeita", emendou.

Sóstenes disse que a segurança da Câmara o informou sobre o ocorrido.

"O que foi dito pela segurança é de que estourou um carro no pátio do Anexo IV, uma pessoa se explodiu, que veio a óbito próximo ao STF, e caiu um drone nas imediações da Câmara, que não sabe o quê que tem esse drone, de onde era, se foi abatido. Eles ainda não têm essa informação precisa", declarou.

"Esses foram os três episódios graves que aconteceram, e eles estão investigando tudo, e quando eu tiver todas as informações, se teve entrada da pessoa, porque eles ainda já têm a identidade do dono do carro, mas não sabem se o dono do carro é a mesma pessoa que se explodiu. Eles ainda não têm essa informação. Aparentemente é, mas não está confirmada essa informação", emendou o deputado.