Carro com Wagner e Dayany estava próximo de onde aconteceu explosão em Brasília

Wagner e Dayany compartilharam que estavam no carro próximo de onde aconteceu explosão Crédito: Reprodução/Instagram

O ex-candidato à Prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner (União Brasil) e a deputada federal Daynany Bittencourt (União Brasil) estavam no estacionamento do anexo 4 da Câmara dos Deputados, em Brasília, quando artefato em um carro explodiu nesta quarta-feira, 13, em Brasília. Wagner tranquilizou seguidores e amigos pelas redes sociais. Ele explicou que a explosão aconteceu a 20 metros de onde manobravam o veículo para deixar o local. "Eu e Dayane estávamos saindo do anexo 4 no carro quando ocorreu a explosão. A explosão aconteceu a uns 20 metros de onde nós estávamos. A gente estava saindo do estacionamento quando ouvimos a explosão. A gente passou exatamente do lado", disse.

O casal gravou o vídeo já do aeroporto de onde partiram para retornar a Fortaleza. "Ao sair para uma agenda, vimos de perto um carro pegando fogo, e no vídeo é possível ver o carro em que eu estava dando ré. Graças a Deus, nos livramos de qualquer perigo", disse a deputada.

Pelo menos duas explosões acontecerem na noite desta quarta na Praça dos Três Poderes, em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília. Segundo relatos, as explosões aconteceram no intervalo de segundos entre uma e outra. O local foi isolado e os funcionários da Corte retirados do prédio. Os bombeiros do Distrito Federal informaram que um homem morreu. O corpo permaneceu na calçada da Praça dos Três Poderes. Segundo relatos, um artefato também teria explodido no estacionamento da Câmara dos Deputados.