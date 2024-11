Explosões fazem uma vítima na Praça dos Três Poderes; corpo ainda está lá

A Praça dos Três Poderes, em Brasília, foi palco, por volta das 19h30, de pelo menos duas explosões que geraram apreensão e correria no prédio do Supremo Tribunal Federal (STF). O estrondo forte foi ouvido no Palácio do Planalto e prédios próximos, como Congresso Nacional, com muita fumaça. Ao final, pelo menos uma pessoa morreu. O corpo da vítima ainda está na Praça.

Uma testemunha que passava pelo local no momento, Layana Costa, funcionária do Tribunal de Contas da União (TCU), disse que houve uma primeira explosão e a segurança do STF tentou abordar um homem que estava no local com uma sacola. Em seguida, uma segunda explosão acabou afastando a segurança e uma pessoa acabou sendo atingida. Ainda não há informações precisas se a vítima seria o mesmo homem que carregava uma sacola no local.