PEC 6x1: veja quais deputados federais do Ceará já assinaram a proposta

O número de deputados que apoiam a proposta aumentou exponencialmente nesta segunda-feira, 11. No domingo, a proposta contava com o apoio de 70 deputados. Na noite da última segunda, o número chegou a 134, informou a deputada Erika Hilton. No PT e no Psol, 65 e 12 parlamentares, respectivamente, apoiam a proposta.

Lista de deputados cearenses que já assinaram a PEC contra a escala 6x1*:

José Guimarães (PT)

André Figueiredo (PDT)

José Airton Cirilo (PT)

Luizianne Lins (PT)

Idilvan Alencar (PDT)

Célio Studart (PSD)

Domingos Neto (PSD)

Moses Rodrigues (União)

*A lista será atualizada à medida em que outros parlamentares anunciarem apoio à PEC