Eleição de Trump: o que os erros do Partido Democrata têm a ensinar ao PT?

Na última década, Brasil e Estados Unidos parecem viver uma história espelhada. A derrota do Partido Democrata tem algumas lições para o Partidos dos Trabalhadores no Brasil

Passada a euforia inicial da campanha de Kamala Harris, os democratas foram perdendo empolgação e Trump foi aos poucos reconquistando os holofotes e voltando a chamar a atenção na mídia. Alguns dizem que Biden desistiu de forma muito tardia de disputar a reeleição, mas segundo especialistas ouvidos pelo O POVO , o fato é que Trump conseguiu falar com os eleitores latinos e negros não de forma identitária, mas como eleitores que querem ganhar melhores salários, ter menos inflação e que se sentem desfavorecidos com a “fuga de empregos” para China e para o México.

Há uma semana, todos os analistas de política diziam que o resultado do pleito presidencial nos Estados Unidos era imprevisível. Entretanto, o fechamento das urnas mostraram um resultado bastante confortável para Donald Trump. Nada comparado com Ronald Reagan, que em 1984 ganhou em todos os Estados, menos em Minnesota e na capital Washington. Mas ainda assim uma vitória expressiva, conquistando 312 delegados no colégio eleitoral.

Segundo, Iago Caubi, mestre em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Uberlândia e pesquisador do Núcleo de pesquisa de Geopolítica, Integração Regional e Sistema Mundial da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), “a derrota do Trump não significou, necessariamente, a diminuição de sua popularidade. Pelo contrário, o público fiel aos ideais que ele defende se tornaram ainda mais leais e radicalizados”.

Thiago Godoy considera que a comunicação tem que ser um ponto importante nas estratégias do PT, sendo um ponto falho para o Partido Democrata nos Estados Unidos. “A comunicação com a população é um elemento central que tem sido a grande dificuldade tanto do Partido Democrata quanto do PT. Enquanto expoentes de uma direita mais radical conseguem mobilizar o trabalhador - mesmo sem políticas claras para esse eleitorado -, muitos políticos mais progressistas acabam por falhar na comunicação ", destacou Godoy.

Considerando a radicalização de uma parcela social, não importa a atuação do governo, mesmo com bons indicadores econômicos, a administração sempre vai ser considerada ruim. A questão, porém, está na “contaminação”, de pessoas próximas a estas, que passam a ver a economia ruim apenas por causa do convívio com algum indivíduo radicalizado.

Para Iago Caubi a próxima eleição presidencial do Brasil também terá um debate etário, assim como nos Estados Unidos, com a idade do presidente Lula sendo posta em questionamentos. Inelegível por oito anos, Bolsonaro não pode ser candidato, e os nomes que podem subtítulo são figuras mais jovens que o presidente Lula.

“Enquanto os democratas focaram em terem figuras carimbadas como Bill Clinton, Beyoncé e Eminem, a campanha de Trump fez uma estratégia mais acertada marcando presença em diversos podcasts com milhares de ouvintes - como a visita ao podcast de Joe Rogan, o mais ouvido do país”, disse Thiago.

Ainda segundo o acadêmico, a eleição americana deixou claro que a classe artística não garante votos. Segundo explica, a campanha de Trump buscou marcar presença em mídias alternativas com podcasts que têm milhares de ouvintes no país.

“O que pode/deve acontecer é a replicação do método: por exemplo, o debate etário sobre a capacidade de Lula assumir mais um mandato, principalmente se o candidato do bolsonarismo for muito mais jovem. Além disso, as pautas são as mesmas: migração, ameaça do fantasma comunista, direitos de minorias e maiorias excluídas (caso da população negra e indígena)”, explicou Iago.

De volta a Casa Branca em 2025, Trump quer leais ao seu lado, e é acusado de ter vontade de “vingança”. Entretanto, a vingança pode ser creditada pelos eleitores e trabalhadores, que de certa forma não se sentiram ouvidos pelos democratas. Trump falou aos latinos, a negros tentando capitalizar a frustação com da inflação, falando com o cidadão que quer salários melhores e fechar as contas do mês, não da forma que os democratas falaram, que olham para estes como um grupo identitário.

“Como fez em 2016, Trump astutamente observa vácuos no discurso político vigente. Enquanto os democratas tratavam esse eleitorado quase como um 'eleitor cativo', Trump observou insatisfações em diversos tipos de eleitores acerca de temas relacionados à perda do poder de compra do norte-americano e os altos custos com saúde e moradia”, disse Thiago.