O POVO News: PEC contra escala 6x1 tem apoio do PT de Lula e pressiona direita pró-Bolsonaro

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta terça-feira, 12. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa discute a adesão da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) entre aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a pressão aos parlamentares de direita, pró-Bolsonaro.



A PEC, encabeçada pela deputada federal Erika Hilton (Psol), prevê uma revisão na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) para abolir a escala 6x1 - aquela em que o trabalhador tem direito a apenas uma única folga por cada seis dias trabalhados.

Assista ao vivo: