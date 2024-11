Lula pede 'cumplicidade' de Legislativo e Judiciário no esforço de corte de gastos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cobrou "cumplicidade" dos Poderes Legislativo e Judiciário no esforço de medidas para o corte de gastos e disse que vai vencer "outra vez" a "gana especulativa do mercado financeiro". O presidente afirmou que essa investida pelo ajuste fiscal deve contar com a participação do Congresso e de empresários.

"Se eu fizer um corte de gasto para diminuir a capacidade de investimento do Orçamento, a pergunta que eu faço é a seguinte: o Congresso vai aceitar reduzir as emendas de deputados e senadores para contribuir com o ajuste fiscal que eu vou fazer? Porque não é só tirar do orçamento do governo. Os empresários que vivem de subsídio do governo vão aceitar abrir mão um pouco de subsídio para a gente poder equilibrar a economia brasileira? Eu não sei se vão aceitar", afirmou Lula, em entrevista ao podcast PODK Liberados, apresentado pelos senadores Jorge Kajuru (PSB-GO) e Leila Barros (PDT-DF).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A entrevista foi gravada na última quarta-feira, 6, e exibida pela RedeTV! e no YouTube na noite de domingo, 10. Lula afirmou ainda que o tema é "uma responsabilidade do Poder Executivo" e "é uma responsabilidade do Poder Judiciário". "Quero saber se estão dispostos a fazer corte naquilo que é excessivo, se o Congresso está disposto também a fazer um corte nos gastos, porque aí fica uma parceria e uma cumplicidade para o bem, para que todo mundo faça o sacrifício necessário para a gente colocar a economia em ordem."