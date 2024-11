CCJ da Câmara pauta PEC que pretende proibir o aborto legal até em casos de estupro

Por presidir a Câmara dos Deputados, Arthur Lira tem a prerrogativa de pautar a proposta de proibição do aborto em qualquer momento no plenário. Crédito: FERNANDA BARROS

A presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, deputada federal Caroline de Toni (PL), pautou para a sessão desta terça, 12, a proposta de proibição do aborto no Brasil - até mesmo nas circunstancias hoje permitidas por lei - apresentada pelo ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha (Republicanos) em 2012. “A discussão acerca da inviolabilidade do direito à vida não pode excluir o momento do início da vida. A vida não se inicia com o nascimento e, sim, com a concepção”, defendeu Cunha ao protocolar o texto.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O aborto é crime no Brasil, a mãe e os envolvidos na situação podem ser processados de acordo com as regras previstas na lei. Nesse sentido, a proposta pretende alterar o artigo 5° da Constituição Federal para assegurar a inviolabilidade do direito à vida “desde a concepção”.

Se o texto for aprovado na CCJ, a proposta ainda passará por outro colegiado especial. Isso porque, em seguida, é necessário que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), autorize a instauração de uma comissão especial para averiguar a PEC para debater a proposta. Por presidir a Casa, Arthur Lira tem a prerrogativa de pautar a proposta de proibição do aborto em qualquer momento no plenário. Vale ressaltar que a Câmara já tentou legislar sobre a interrupção da gestação ainda neste ano. Em junho, os deputados tentaram aprovar com urgência o projeto de lei que equipara o aborto ao crime de homicídio.