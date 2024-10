Barroso defende STF após acusações de autoritarismo: "Supremo está salvando a democracia"

Luís Roberto Barroso diz ao New York Times que "se não fosse essa investigação (do STF) a democracia no Brasil teria entrado em colapso"

O jornal The New York Times questionou se o Supremo Tribunal Federal salva ou ameaça a democracia brasileira, por meio de uma reportagem publicada nessa quarta-feira, 16. Em torno dessa questão, o jornal mais lido do mundo aborda sobre as acusações de autoritarismo que a instituição enfrenta, além de uma possível expansão e acúmulo de poder que o judiciário brasileiro adquiriu.

Luís Roberto Barroso, presidente do STF, defende que a instituição vem sofrendo ataques e acusações de autoritarismo. "Estamos defendendo vigorosamente a democracia”, rebateu. Para Barroso, o crescimento do radicalismo da extrema direita, que não ocorreria apenas no Brasil, é um fenômeno mundial. Segundo ele, as ações do STF têm sido assertivas.

O NY Times conversou com os ministros do STF, procuradores e especialistas em Direito. Com o título "O Supremo está salvando ou ameaçando a democracia?”, a reportagem conclui que a Suprema Corte brasileira assumiu proeminência inédita nos últimos cinco anos.