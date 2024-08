Em rádio evangélica, Boulos diz defender aborto legal e que não apoia legalização de drogas

Candidato à Prefeitura de São Paulo, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) defendeu, nesta sexta-feira, 9, a interrupção da gravidez nos casos previstos por lei, como em gestações resultantes de estupro. Boulos também declarou que não apoia a legalização das drogas, mas sim o resgate e a recuperação de dependentes químicos.

As declarações foram feitas durante uma entrevista à rádio evangélica Musical FM. Questionado por um pastor da Assembleia de Deus sobre pautas de costumes, o candidato do PSOL adotou uma posição que difere do discurso típico de seu partido, que costuma focar na ampliação das liberdades individuais.

Ao discutir o tema do aborto, Boulos afirmou que defende o cumprimento da legislação atual, sem a necessidade de sua ampliação. Ele argumentou que a lei vigente data da década de 1940 e destacou que nem mesmo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que contava com o apoio da população evangélica, alterou essa legislação.