Eleição de Trump: o retorno das guerras comerciais?

Trump tem maior margem de manobra: ele poderia ter uma maioria absoluta na Câmara de Representantes e no Senado, em um Congresso com prerrogativas comerciais.

Tal decisão seria “contrária às obrigações da OMC (Organização Mundial do Comércio) ou aos acordos de livre comércio e, como no passado, provocaria retaliação” por parte dos afetados, disse ele à AFP.

“Se as tarifas forem aplicadas indiscriminadamente, a aliados e concorrentes, isso pode ser um problema”, diz Jeffrey Schott, do Peterson Institute for International Economics.

Durante o primeiro mandato de Trump, as tarifas sobre produtos chineses e europeus geraram retaliação de Pequim e Bruxelas. Mas, de ambos os lados, as respostas buscaram ser proporcionais.

A princípio, a OMC deve garantir que as condições de acesso aos mercados sejam equivalentes para os Estados-membros e reduzir progressivamente as barreiras ao livre comércio. As tarifas alfandegárias sempre foram consideradas um grande obstáculo.

A simples aplicação de tarifas sobre todos os produtos que entram nos Estados Unidos terá um custo, alertou a Tax Foundation, que estimou em 525 bilhões de dólares por ano (valor em 3 trilhões de reais na cotação atual) o aumento de gastos que recairá sobre os consumidores americanos se a medida anunciada por Trump for implementada.

As empresas dependem de produtos importados para “poder oferecer a seus clientes uma variedade de produtos a preços razoáveis”, disse à AFP Jonathan Gold, vice-presidente da NRF, a federação nacional de varejo.

Para esse especialista, as tarifas, “no final, sairão do bolso dos consumidores na forma de preços mais altos”.

De acordo com a Tax Foundation, essa medida também custaria 0,8 ponto percentual do PIB e destruiria 684.000 empregos.

- Aumento das tensões comerciais? -

Durante seu primeiro mandato, Trump utilizou as tarifas para obter vantagem na imposição de novas negociações com diferentes parceiros comerciais. O ex-presidente sempre se apresentou como um especialista em acordos e seu objetivo era obtê-los.

Assim, chegou a um acordo comercial com a China que, em teoria, visava equilibrar a balança comercial entre as duas maiores economias do mundo, em troca da redução progressiva das tarifas estabelecidas. Esse novo equilíbrio não se concretizou, mas o déficit comercial com a China parou de crescer.

Agora, prestes a iniciar seu segundo mandato, Trump propõe aumentar as tarifas como uma alternativa para financiar um corte de impostos adicional que ele quer implementar para os americanos. Se for bem-sucedida, essa pode ser uma medida duradoura que poderia aumentar a fragmentação da economia global temida pelo FMI - em resumo, uma redução do livre comércio.

