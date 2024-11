Líderes mundiais cumprimentam Trump por vitória eleitoral nos EUA

Donald Trump é eleito como novo presidente dos EUA e líderes mundiais cumprimentam vitória nas urnas Crédito: JIM WATSON / AFP

Líderes de todo o mundo felicitaram Donald Trump nesta quarta-feira, 6, pela sua vitória nas eleições presidenciais dos Estados Unidos contra a democrata Kamala Harris. As saudações vão desde celebrações efusivas até mensagens formais expressando bons desejos de trabalhar em conjunto com o futuro governo Trump. LEIA MAIS | De volta à Casa Branca, Trump espera evitar processos judiciais

Ucrânia e Rússia

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, que demonstrou conforto nos últimos anos com o presidente democrata Joe Biden, disse esperar que o retorno de Trump à Casa Branca traga uma "paz justa" para a Ucrânia, invadida pela Rússia desde fevereiro de 2022. Por outro lado, o presidente russo, Vladimir Putin, que foi muito próximo de Trump no seu primeiro governo, evitou se pronunciar sobre o resultado. O Kremlin indicou que Putin não pretende felicitar Trump e que julgará a sua presidência "pelas suas ações".

Trump repetiu em inúmeras ocasiões que é capaz de impor a paz na Ucrânia "dentro de 24 horas", mas nunca explicou como o faria. Ele também criticou o enorme apoio militar e financeiro fornecido pelo governo Biden para enfrentar a invasão russa. Oriente Médio Uma das saudações mais efusivas foi enviada pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que afirmou que Trump conseguiu o "maior retorno da história". "O seu retorno histórico à Casa Branca fornece aos Estados Unidos um novo começo e um compromisso poderoso com esta grande aliança entre Israel e os Estados Unidos", disse Netanyahu em um comunicado.

VEJA | Trump e sua complicada relação com as Forças Armadas voltam a se encontrar Os Estados Unidos apoiaram os esforços de mediação na guerra entre Israel e o movimento palestino Hamas na Faixa de Gaza, juntamente com Catar e Egito, cujos líderes também saudaram a vitória de Trump. O emir do Catar, Tamim bin Hamad al Thani, o presidente do Egito, Abdel Fatah al-Sisi, e o rei jordaniano Abdullah II manifestaram a esperança de continuar trabalhando com o futuro presidente para a paz no Oriente Médio.

O monarca saudita Salman e o seu filho, o príncipe herdeiro e governante de fato Mohamed bin Salman, felicitaram Trump e enfatizaram o fortalecimento da relação bilateral. O Hamas disse que julgará o próximo presidente americano com base nas "suas posições e comportamento em relação ao povo palestino", enquanto o presidente da Autoridade Palestina, Mahmud Abbas, instou Trump a apoiar "as aspirações legítimas" do seu povo, que aguarda a criação do seu próprio Estado. Nações Unidas A ONU está "disposta a trabalhar de forma construtiva com a administração que entra para abordar os desafios dramáticos que nosso mundo enfrenta", declarou seu secretário-geral, António Guterres, em um comunicado.

América Latina

"A democracia é a voz do povo e ela deve ser sempre respeitada", disse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na rede X, ao felicitar Trump. "O mundo precisa de diálogo e trabalho conjunto para termos mais paz, desenvolvimento e prosperidade", disse Lula, que também desejou "sorte e sucesso" ao republicano Trump em seu futuro governo. O presidente argentino, Javier Milei, saudou a "formidável vitória eleitoral" de Trump em uma mensagem em inglês na qual lhe desejou "sucesso e bênçãos".