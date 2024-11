O POVO News: que horas começam a sair os resultados das eleição dos EUA?

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta terça-feira, 5. Com apresentação da jornalista Rachel Gomes, o programa aborda o cenário da disputa presidencial americana com início da votação. O sistema eleitoral do País é diferente e cada Estado tem horário para divulgação dos resultados.



Assista ao vivo:

Parte dos americanos já registraram a sua escolha por meio das votações antecipadas, incluindo envio pelo correio. Por outro lado, o processo de contagem varia de acordo com a legislação de cada estado.