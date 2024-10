Evandro tem a maior votação em números absolutos da história de Fortaleza; André tem a segunda

André Fernandes é o segundo mais votado. No segundo turno, a quantidade de votos brancos e nulos foi menor do que o observado no primeiro turno

Na conta, é importante ressaltar que, das 51 cidades que disputaram segundo turno nas eleições de 2024, Fortaleza foi a que registrou a menor taxa de abstenção do Brasil, com 15,84% do eleitorado não comparecendo às urnas.

Na eleição mais acirrada do segundo turno no País neste ano, Leitão recebeu 716.133 votos e ficou com 50,38%, enquanto Fernandes teve 705.295 votos e terminou o pleito com 49,62%. Os números registrados pelos dois candidatos são os maiores da história da Capital. O comparecimento ao segundo turno foi de 1.489.352 eleitores.

Números superados

Há quatro anos, o atual prefeito José Sarto (PDT) disputava o segundo turno contra Capitão Wagner, a época no PROS, e recebeu 668.652 votos, vencendo com 51,69%. O adversário do pedetista registrou 624.892 votos e ficou com 48,31%. Em 2020, 1.406.423 de eleitores compareceram às urnas no segundo turno, de acordo com balanço divulgado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE).

Antes do pleito deste ano, a eleição com o maior número de votos absolutos foi de Roberto Cláudio. Candidato duas vezes, a primeira pelo PSB e a segunda já pelo PDT, o ex-prefeito havia atingido o recorde de votos na reeleição.

Em 2016, em um segundo turno contra Capitão Wagner, que naquele ano integrava o PR, RC recebeu 678.847 votos, equivalente a 53,57% do eleitorado, contra 588.451 votos de Wagner, que terminou o pleito com 46,43%. Ao todo, 1.377.742 eleitores votaram em Fortaleza no segundo turno.