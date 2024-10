Alckmin projeta bom governo de Evandro e alerta: "Nunca o dinheiro dá para tudo"

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), parabenizou o prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT) pela vitória nas urnas e fez uma previsão sobre o governo do petista.

"Quero aproveitar essa minha visita ao Ceará para cumprimentar o prefeito eleito da Capital. O Evandro Leitão, que fez uma campanha bonita. Médico tem olho clínico, ele vai ser um bom prefeito. Sobriedade, gestão, espírito público, parceria com o Governo do Estado, o Governo Federal e a sociedade civil e a iniciativa privada", disse em visita à Capital, representando o Governo Federal no encontro do G20.

Alckmin afirmou ainda que, com a experiência que tem no Executivo, sabe que sempre a verba será insuficiente, mas que cabe ao gestor saber encontrar a melhor forma de utilizá-la.