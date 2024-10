Lira retira projeto de anistia da CCJ, cria comissão e atrasa tramitação da proposta

Desse modo, Lira remove o tema do debate que envolve a própria sucessão da presidência da Câmara, sendo um fator de posicionamento e negociação entre os partidos do PT e PL, que são as maiores bancadas da Casa. Outra ação com efeito na sucessão da presidência da Câmara, foi o apoio de Lira - anunciado nesta terça - à candidatura de Hugo Motta (Republicanos) .

A decisão de Lira de criar uma comissão especial para a pauta atrasa e reinicia a tramitação do projeto, que não será mais analisado pela CCJ , nem agora nem depois. Com isso, ainda serão definidos os nomes que farão parte da nova comissão.

De acordo com o texto, seriam perdoados todos os que participaram de “manifestações” com motivação política e eleitoral, ou as apoiaram, por quaisquer meios, inclusive contribuições, doações, apoio logístico ou prestação de serviços e publicações em mídias sociais e plataformas, entre 8 de janeiro de 2023 e o dia de entrada em vigor da lei.

Ou seja, quaisquer atos relacionados ao ataque de 8 de janeiro, anteriores ou subsequentes, seriam perdoados, exceto os crimes de tortura, tráfico de drogas, terrorismo, os crimes contra a vida e os crimes hediondos.



Há 227 pessoas que participaram do atentado e condenadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) até o momento. O participantes do 8 de janeiro foram condenados por crimes de dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado, associação criminosa armada, abolição do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado. O Ministério Público Federal (MPF) denunciou o total de 1.644 pessoas.

Na ocasião do 8 de janeiro de 2023, apoiadores do ex-presidente Bolsonaro (PL) invadiram e depredaram os prédios da Câmara, do Senado, do Palácio do Planalto e do STF.