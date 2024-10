Prédio desaba em cidade costeira na Argentina; bombeiros buscam por pelo menos 10 pessoas

Um prédio de dez andares desabou na cidade de Villa Gesell, na costa da Argentina. Os bombeiros buscam por dez pessoas embaixo dos escombros na cidade costeira, que fica na província de Buenos Aires. De acordo com o jornal argentino Clarín, um homem de idade avançada morreu após a queda do edifício.

O prédio que caiu fazia parte da estrutura do hotel Drubovnik. Segundo a prefeitura de Villa Gesell, trabalhadores realizavam uma obra clandestina no local quando o prédio desabou. De acordo com a imprensa local, uma construção mais baixa ao lado do hotel também foi afetada pelos destroços.

Os desaparecidos são justamente os trabalhadores desta obra. A prefeitura apontou que a obra havia sido paralisada no mês de agosto por falta de cumprimento das normas municipais.