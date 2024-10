Danilo Gentili chama André Fernandes de "verme mentiroso" e "hipócrita"; entenda o motivo

Em publicação no X, humorista ironizou derrota do candidato na disputa pela Prefeitura de Fortaleza

Entenda a reação de Danilo Gentili

Em 2017, o humorista Danilo Gentili lançou o filme “Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola”, baseado em seu livro de mesmo nome. Segundo sua sinopse, o longa conta a história de dois jovens que encontram um caderno contendo dicas para “instaurar o caos” na escola.

A obra recebeu uma série de críticas apontando a presença de mensagens ofensivas e de “apologia” à pedofilia. No ano de 2022, o filme voltou a ser comentado de forma negativa, principalmente por políticos bolsonaristas.

Em seu perfil no X, na época Twitter, André Fernandes publicou um vídeo no qual reproduz e comenta com indignação uma cena, chamando a atenção para a classificação indicativa do filme - destinada para público a partir de 14 anos.