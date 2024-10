Tasso reforça neutralidade e é acompanhado por apoiadores de André

Apoiador de Sarto no primeiro turno, o tucano reforçou que não participou de nenhuma campanha a favor de André Fernandes (PL) ou Evandro Leitão (PT) . No local de votação, Tasso enfatizou ao O POVO que está “aposentado da política”.

“Eu não estou reunido com ninguém. Estou, definitivamente, aposentado da política. Estou aqui apenas votando como um cidadão fortalezense, cumprindo meu dever como cidadão. Eu não faço mais política. Eu prometi à minha família que não entraria mais em campanha e que não faria mais política. Só assim, como cidadão, a gente dá opinião”, explicou.

Roberto Cláudio e Capitão Wagner, que estavam no local ao lado de Tasso, declararam, durante o segundo turno, apoio a André Fernandes no segundo turno. Os dois, inclusive, exibiam um adesivo do candidato do Partido Livre. Sarto, por outro lado, assim como Tasso, optou por manter-se neutro.