Paulinho Freire: conheça o próximo prefeito de Natal

Paulo Eduardo Freire, de 60 anos, venceu a eleição disputada com Natália Bonavides (PT) pela prefeitura de Natal, capital do Rio Grande do Norte

Paulo Eduardo da Costa Freire (União Brasil) foi eleito na disputa a prefeito de Natal , capital do Rio Grande do Norte , neste domingo, 27. Ao lado da vice Joanna Guerra (Republicanos), obteve 55,34% dos votos válidos, contra 44,66% de Natália Benevides (PT).

Já foi vice-prefeito de Natal entre 2009 e 2012, quando voltou a ser vereador.

Paulinho Freire ocupava cargo de deputado federal



Paulinho foi eleito deputado federal em 2022, com exercício até 2026, mas deixou o cargo para concorrer à prefeitura. Ele foi o quarto deputado federal mais votado do Rio Grande do Norte, com 24.311 votos.