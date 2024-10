Venda de sentenças: filho de desembargador cearense tem prisão decretada

O advogado Fernando Carlos Oliveira Feitosa teve mandado de prisão expedido pela 2ª Vara das Execuções Penais da Comarca de Fortaleza. Ele é filho do desembargador cearense aposentado Carlos Rodrigues Feitosa, do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE).

A ordem de prisão foi emitida na última sexta-feira, 25, seguindo determinação da ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Fernando é considerado foragido.

Operação Expresso 150

Fernando Feitosa, 46 anos, foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, sob pena de 19 anos, 4 meses e 2 dias de reclusão em regime fechado, além de multa no valor de R$ 241.303,38 e custas processuais. A condenação foi em razão de participação em esquema de negociação de habeas corpus durante plantões do pai no TJCE.