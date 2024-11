2º turno: Saiba como conferir local de votação e os documentos necessários

Realização da segunda etapa do pleito deste ano acontece no próximo domingo (27)

No próximo domingo (27), eleitores de 51 cidades do País voltam às urnas para a realização do segundo turno das eleições deste ano. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recomenda atenção ao local de votação e aos documentos permitidos.

O pleito se iniciará às 8 horas, no horário oficial de Brasília, e termina às 17 horas do mesmo dia.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como saber o local de votação

O TSE disponibiliza formas de consulta pelo site, por aplicativo ou por telefone. Pelo site, o eleitor deve acessar a página de Atendimento Eleitoral e clicar em “Onde Votar”. Para obter a informação, basta fornecer o nome, número do título ou CPF, juntamente com a data de nascimento e o nome da mãe.