Precatórios Fundeb: Justiça nega constestação da União sobre pagamento de R$ 600 milhões a Fortaleza

A Prefeitura de Fortaleza anunciou nesta quarta-feira, 23, que a Justiça Federal negou apelação da União que contestava o direito do município de receber a diferença no cálculo do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb). A prefeitura alega no processo que os valores foram pagos em uma quantidade menor nos anos de 2017 a 2020 e cobra ressarcimento. A prefeitura ganhou em primeira instância, com valor de R$ 600 milhões. Após esta nova rodada, a União ainda pode recorrer novamente da decisão. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Da nossa parte, estejam certos do nosso compromisso com a categoria. Por meio da Procuradoria Geral do Município, vamos seguir acompanhando de perto esse processo e estamos muito confiantes de que essa vitória será mantida", escreveu prefeito José Sarto (PDT ), classificando a situação como uma "conquista significativa para a Rede Municipal de Ensino".

O dinheiro que for repassado, com a vitória nas instâncias, precisa ser rateado aos profissionais da educação. O valor pode chegar a R$ 360 milhões. Isso porque, em 2022, foi sancionado o projeto de lei 556/2022, que regulamenta a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos Estados, Distrito Federal e Municípios em decorrência de decisões judiciais relativas do Fundeb e de seu antecessor, o extinto Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef). Na legislação, é estabelecido que os valores devem ser “utilizados na mesma finalidade e de acordo com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização do valor principal dos Fundos”. Com a medida, os recursos oriundos das decisões judiciais devem pagar a remuneração de profissionais da educação básica e despesas com manutenção e desenvolvimento da educação, como aquisição de material didático-escolar e conservação das instalações das escolas. Mesmo assim, a norma destaca que Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão “em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio entre os profissionais beneficiado”. As gestões que descumprirem a regra de destinação dos precatórios terão suspenso o repasse de transferências voluntárias federais, como verbas oriundas de convênios.