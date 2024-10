Decano da Alece, Fernando Hugo está internado em UTI de hospital em Fortaleza

O deputado estadual Fernando Hugo (PSD), decano da Assembleia Estadual do Ceará (Alece), foi internado no último sábado, 19, por causa de um pico de pressão. Segundo informações de pessoas próximas, o parlamentar se encontra em uma unidade de terapia intensiva (UTI) e tem um quadro de saúde considerado estável.

Apesar do não agravamento das condições de saúde, Hugo não tem previsão de alta e nem de quando vai deixar a UTI de um hospital particular de Fortaleza. Nas redes sociais, a página oficial do parlamentar agradeceu as mensagens de apoio.

“Agradecendo imensamente as mensagens, telefonemas e orações, que externam boas energias para a breve recuperação de Fernando Hugo, que encontra-se na UTI do 4 andar, Hospital Regional da Unimed, em tratamento rigoroso, com uma equipe médica multidisciplinar”, diz a publicação.