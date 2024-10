MPCE denuncia desvios de verbas e fraudes em licitações na Prefeitura de Itatira

Crédito: Reprodução/Ministério Público do Estado do Ceará

O Ministério Público do Ceará (MPCE) denunciou nesta quinta-feira, 17, crimes contra a administração pública na Prefeitura de Itatira., distante 213,2 quilômetros de Fortaleza. Três ex-secretários, um servidor municipal e mais dois empresários foram notificados por facilitar desvios de verbas, pagamentos indevidos e fraudes em licitações processuais. O nomes dos envolvidos não foram divulgados.

A denúncia foi do titular da 2º Promotoria de Justiça do município de Canindé, promotor de Justiça Jairo Pequeno Neto. A deflagração ocorreu em setembro de 2024 pelo MPCE e pela Delegacia de Combate à Corrupção, após a terceira fase da operação Hasta. Os seis denunciados foram presos e exonerados os que ocupavam cargos de gestão.

Segundo investigações, as empresas que tinham contratos com a prefeitura entregavam recibos com valores em branco e assinados pelos representantes legais. O então secretário de Gestão e Planejamento era responsável por conferir as notas fiscais e os recibos dos serviços prestados.