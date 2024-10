O POVO News: sabatina com André Fernandes e pesquisa Datafolha Fortaleza

O programa O POVO News desta quinta-feira, 17, com apresentação do jornalista Marcos Tardin , realiza sabatina com André Fernandes (PL), candidato do segundo turno à Prefeitura de Fortaleza. O momento era previsto como debate, mas seu oponente, Evandro Leitão (PT), não comparecerá por conflitos de agenda.

O diretor institucional e colunista do O POVO, Plínio Bortolotti, irá comentar sobre as eleições no país, e o jornalista do O POVO, João Paulo Biage, atualiza sobre as principais notícias de Brasília.



Serviço

O POVO News

Quando: Segunda a sexta-feira, às 8 horas (1ª edição) e às 18 horas (2ª edição)

Onde: Youtube, LinkedIn, Facebook e TikTok do O POVO