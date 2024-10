Lula critica Bolsonaro e diz que ex-presidente "inventou ser evangélico"

Com a presença da candidata a vice-prefeita, Pastora Déa (PSB), o discurso do presidente ocorre em meio a acenos de Lula para o segmento religioso, historicamente mais próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

No palanque, Lula destacou ainda que “ninguém foi mais de esquerda que Jesus Cristo”, ao afirmar que não tem medo de falar que é de esquerda. Ainda no ato de campanha, o presidente fez o desafiou a “alguém da Bahia demonstrar uma obra que ele fez (Jair Bolsonaro) aqui em quatro anos”.

Além do presidente, estavam presentes no ato de campanha o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), a deputada federal Ivoneide Caetano (PT), esposa do candidato a prefeito, e a primeira-dama Janja.

A viagem de Lula à Bahia segue a agenda de apoio a aliados que estão concorrendo ao 2° turno. No Ceará, a última visita do presidente ocorreu no início de outubro, em ato na Praça do Ferreira, centro de Fortaleza, na sexta-feira, 11, a favor de Evandro Leitão (PT) e com presença no ministro da Educação Camilo Santana (PT).