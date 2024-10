O POVO News: Pesquisa Futura mostra cenário em Fortaleza; Ciro Gomes atua pró-André nos bastidores

O programa também discute a atuação do presidente Lula e João Campos no segundo turno das eleições municipais

O POVO News realiza nesta quarta-feira, 16, mais uma edição, com apresentação do jornalista Marcos Tardin. O programa debate a Pesquisa Futura Fortaleza, que aponta André Fernandes (PL) com 51,8% da intenção de votos, enquanto Evandro Leitão (PT) com 40,8%.

Carlos Mazza, colunista do O POVO, também irá falar sobre a atuação de , colunista do, também irá falar sobre a atuação de Ciro Gomes (PDT) nos bastidores do PDT em pró da candidatura de André Fernandes. A edição ainda aborda a atuação de Lula (PT) e João Campos (PSB) no segundo turno das eleições municipais, com objetivo de bater de frente o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL).

A edição ainda terá as entrevistas com a deputada estadual Dra. Silvana (PL), Artur Bruno (PT), assessor especial do governo de Elmano de Freitas (PT), e com o jornalista Marcos Comide.

O editor de Opinião do O POVO, Guálter George, irá comentar sobre as eleições no país, e o jornalista do O POVO, João Paulo Biage, atualiza sobre as principais notícias de Brasília.



