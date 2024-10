X voltou: entenda o que significa decisão de Alexandre de Moraes

X voltou: saiba o que pode acontecer após decisão de retorno das atividades no Brasil Crédito: Berke Citak/Unplash

Bloqueado desde 30 de agosto no Brasil, a rede social X (antigo Twitter) teve o “imediato retorno das atividades” liberado no País a partir desta terça-feira, 8. A decisão foi estabelecida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A determinação para o desbloqueio ocorreu após o cumprimento integral de duas condicionantes para a retomada das atividades da empresa: o bloqueio de perfis que disseminavam informações falsas e a nomeação de um representante legal em território brasileiro. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em parecer enviado nesta terça, a Procuradoria-Geral da República (PGR) não verificou motivo que impedisse o retorno das atividades da empresa.

X voltou: o que deve acontecer após decisão O ministro estabeleceu que a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) deve adotar “as providências necessárias para efetivação da medida”, ou seja, o retorno do X no Brasil. "De certo modo, é possível extrair uma mensagem da Suprema Corte com toda a situação: de que as plataformas digitais precisam respeitar o ordenamento jurídico local e cooperar com o Poder Judiciário em questões relacionadas à moderação de conteúdo", destaca o advogado Iago Capistrano, secretário adjunto da Comissão de Direito Digital da OAB/CE.