Lula cumpre agenda no México e participa na terça-feira da posse da nova presidente

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, cumpre agenda oficial no México, onde vai acompanhar a cerimônia de posse da presidente eleita do país, Cláudia Sheinbaum, marcada para a terça-feira, 1º de outubro. Lula chegou ao país na tarde do domingo.

Nesta segunda-feira, 30, o presidente vai se encontrar com o atual presidente do México, López Obrador, e depois com Sheinbaum. De acordo com o Planalto, as reuniões devem tratar de meio ambiente, crise climática, questões de gênero e relações comerciais.

Lula também vai participar do encerramento de um encontro com cerca de 400 empresários, sendo aproximadamente 150 brasileiros. Estão previstos painéis sobre investimentos, segurança alimentar e exploração de alimentos, cadeias produtivas e nova indústria.