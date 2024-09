Lula não assumiu ser comunista, diferentemente do que afirma post

Conteúdo investigado : Montagem com dois vídeos do presidente Lula em situações distintas. Sobreposto às imagens, na parte superior, um texto diz: “Só pra quem duvidava! Atenção! Urgente. O Lula assume o comunismo”. Já na parte inferior, outro texto diz: “E agora? Meu povo? Quem poderá nos defender?”.

Enganoso: Lula (PT) não assumiu ser comunista, diferentemente do que afirma uma montagem de vídeos que circula nas redes sociais. O presidente, na verdade, diz que seu partido tem “forte relação” com o Partido Comunista chinês. Ele também afirma que, para políticos progressistas e de esquerda, não se trata de uma ofensa ser chamado de "comunista" ou "socialista", mas um orgulho. Ambas as gravações são de 2023.

Conclusão do Comprova: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não assumiu ser comunista, ao contrário do que afirma publicação no TikTok. Os vídeos utilizados em montagem viral são de 2023 e se referem a dois momentos distintos.

O primeiro vídeo é de 22 de setembro daquele ano. A fala foi feita durante encontro no Palácio do Planalto entre o petista e Li Xi, membro do Comitê Permanente do Politburo e secretário da Comissão Central de Inspeção Disciplinar do Comitê do Partido Comunista da China. Na ocasião, eles trataram das relações econômicas entre os países, em comemoração aos 30 anos de parceria estratégica.

No canal do YouTube do presidente, há um vídeo que mostra oito minutos da conversa com Li Xi. Nele, Lula começa dizendo: