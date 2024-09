Bolsa Família não vai priorizar pessoas acima de 40 anos; saiba os critérios

Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social disse que não há critério de prioridade para essa faixa etária ligado ao recebimento do benefício

Conteúdo investigado: Vídeo apresenta imagens do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de ministros do governo em diferentes agendas públicas. Em destaque, inseridas sobre as imagens, as legendas "Melhor notícia” e “24/09 Quem tem mais de 40 anos pode ter prioridade no Bolsa Família”. Uma voz artificial narra o vídeo e diz que o governo aprovou nova norma, e que pessoas com CPF terminado em determinados números e com 40 anos ou mais passarão a ter prioridade no Bolsa Família.

Falso: É falso que o Bolsa Família, do governo federal , vai priorizar pessoas acima de 40 anos. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) disse ao Comprova que não há critério de prioridade para essa faixa etária ligado ao recebimento do benefício. Têm prioridade, segundo o órgão, famílias indígenas e quilombolas e com crianças resgatadas de situação de trabalho infantil, integrantes resgatados de situação análoga à de trabalho escravo e catadores de material reciclável. A página que publicou o conteúdo tem características de sites que aplicam golpes financeiros e podem levar os seguidores a perder dinheiro.

Conclusão do Comprova: Post no TikTok mente ao dizer que pessoas com 40 anos ou mais terão prioridade para receber o Bolsa Família. Não houve nenhum anúncio do governo nesse sentido. Consultado pelo Comprova, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) afirmou que não existe critério ligado à idade para o recebimento prioritário do benefício.

Conforme a Lei nº 14.601/2023, são elegíveis ao Programa Bolsa Família as famílias cuja renda per capita mensal seja igual ou inferior a R$ 218. Também é necessária a inscrição no CadÚnico – que, por sua vez, é reservada às famílias com renda mensal de até meio salário mínimo (atualmente, R$ 706).

Os grupos prioritários no recebimento do benefício, de acordo com o governo federal, são famílias: