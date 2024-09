Morre o vereador do Crato, Dárcio Luiz, aos 78 anos, após infarto

Parlamentar foi encaminhado a uma unidade hospitalar no município, porém não resistiu

O vereador Dárcio Luiz (Progressistas) faleceu na tarde desta terça-feira, 24, vítima de um infarto aos 78 anos. O parlamentar atuou como vereador no município de Crato por vários mandatos na Câmara Municipal e é nome conhecido da política local. Conforme o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ele não concorria nas eleições deste ano.

Pelas redes sociais, o candidato à Prefeitura do município, André Barreto (PT), lamentou o falecimento do parlamentar e suspendeu as atividades da campanha que seriam realizadas nesta terça.