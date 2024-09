Itatira: Secretária e servidores são presos suspeitos de desviar verbas e fraudar licitações

Crédito: Reprodução/Ministério Público do Estado do Ceará

Seis servidores públicos do município de Itatira foram presos nesta terça-feira, 17, durante a terceira fase da operação “Hasta” do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) e da Delegacia de Combate à Corrupção (Decor). Entre os servidores presos na operação, estão a secretária de Finanças, o controlador do município e um ordenador de despesa da Prefeitura. Os nomes não foram divulgados.

De acordo com informações do MPCE, os servidores são suspeitos de envolvimento na prática de conluio e atuariam de forma combinada para facilitar desvios de verba, pagamentos indevidos e fraudes em processos licitatórios. Segundo as apurações, os investigados teriam movimentado R$ 132 milhões em oito anos.