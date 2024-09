Cadeirada de Datena em Marçal expõe campanha sem limites em SP

A cada dia, alguns dos principais candidatos à Prefeitura de São Paulo provam que não há limites para atos e fatos na disputa deste ano. A cadeirada de José Luiz Datena, postulante do PSDB, em Pablo Marçal, candidato do PRTB, acentuou o clima de vale-tudo na política - inclusive a violência física - durante a campanha da maior metrópole da América Latina. Marçal deixou o hospital na manhã desta segunda-feira, 16, e sua defesa registrou queixa contra Datena por lesão corporal. O candidato do PSDB reiterou que não se arrependia da agressão ao afirmar que "não deixaria de repetir o gesto" e dizer que esperava "ter lavado a alma de milhões de pessoas". Os dois candidatos e os outros mais bem colocados nas pesquisas confirmaram presença e voltam a se enfrentar nesta terça, 17, no debate da RedeTV! em parceria com o UOL.

O Ministério Público Eleitoral abriu uma investigação para apurar as circunstâncias do episódio. A cadeirada de Datena em Marçal foi desferida no fim da noite de anteontem, durante o debate promovido pela TV Cultura. Em razão disso, a RedeTV! tomou uma decisão inédita e resolveu parafusar no chão do estúdio as cadeiras, do tipo banqueta, que serão usadas pelos candidatos. A informação foi repassada ao Estadão por uma integrante da organização e confirmada pela superintendente de Jornalismo da emissora, Stephanie Freitas.

A agressão envolvendo os candidatos em São Paulo ganhou repercussão internacional. Marçal disse que vai pedir a cassação da candidatura de Datena, que garantiu que não vai desistir da disputa. O influenciador falou com a imprensa ao deixar o Hospital Sírio-Libanês - usando uma tipoia e uma tala ortopédica - para fazer exame de corpo de delito no Instituto Médico-Legal (IML). O hospital informou que Marçal teve "traumatismo na região do tórax à direita e em punho direito, sem maiores complicações associadas".