Advogado de Marçal diz que Datena poderia ter causado "homicídio" com cadeirada

Momento da agressão de José Luiz Datena contra Pablo Marçal, ambos candidatos a prefeito de São Paulo Crédito: Reprodução / TV Cultura

Advogado do candidato a prefeito de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB), Paulo Hamilton afirmou ao O POVO News 1ª Edição que José Luiz Datena (PSDB) poderia ter causado uma morte, caso a mesma agressão de que Marçal foi alvo fosse direcionada a pessoa de constituição física mais frágil. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "O candidato Pablo Marçal é um jovem, tem preparo físico e teve reflexo para se defender, mas, se fosse outro candidato, com outra estrutura física, isso poderia ter ocasionado até um homicídio, você jogar uma cadeira de ferro na cabeça de uma pessoa", disse o advogado sobre o episódio ocorrido nesse domingo, 15, em que Datena agrediu o cliente dele durante o debate promovido pela TV Cultura.

Hamilton diz que outro advogado da equipe de Marçal, Tássio Renan, registrou boletim de ocorrência (B.O) no 78º Distrito Policial, situado no bairro Jardins, em São Paulo. Marçal ofereceu representação criminal contra Datena. "Ontem, o candidato representou e, agora, o inquérito segue no sentido de apurar essa conduta criminosa que, salvo melhor juízo, pode até ser configurada como uma tentativa de homicídio. Alguém que joga uma cadeira na cabeça do outro, tem plena previsibilidade de que pode causar, não uma lesão grave, mas até um homicídio", argumentou o advogado do candidato ao O POVO News. Em sintonia com a assessoria jurídica, Marçal tem qualificado a ação de Datena como tentativa de homicídio. A Polícia Civil de São Paulo, porém, abriu inquérito para apurar se o candidato cometeu os crimes de lesão corporal e injúria contra o adversário.

Datena nos debates Os candidatos Datena e Marçal se reencontram nesta terça-feira, 17, no debate da Rede TV. Hamilton disse que a campanha de Marçal tentará, na Justiça Eleitoral, fazer com que Datena participe dos debates de modo remoto ou não participe. A Rede TV parafusou as cadeiras dos candidatos no chão. O advogado de Marçal disse lhe causar "grande estranheza" Datena não ter se retratado. "Pô, vem a público, olha 'perdi a cabeça, isso não vai mais acontecer, eu peço desculpas ao Pablo Marçal'. Não, ele afirma que faria de novo. Então, é um negócio, assim, inusitado, o que deixou até a TV Cultura, o apresentador aturdido. Então, há um risco, ele está pregando a violência física no processo eleitoral. É um risco não só para o Pablo Marçal como para os outros candidatos. Você perceba que, nessa imagem, a outra candidata (Maria Helena, do Novo), a cadeira passou perto da cabeça dela, aqui atrás. Poderia ter pego a cervical. Quer dizer, é algo gravíssimo", disse Paulo Hamilton. Provocações de Marçal O jornalista e apresentador Ítalo Coriolano colocou o advogado diante de argumentos apresentados pelos adversários, conforme os quais Marçal teria cruzado fronteiras ao provocar Datena reiteradas vezes. Marçal chamou Datena de "dá pena", além de utilizar termo "jack", próprio do universo criminal para designar estupradores.