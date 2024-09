Ex-casal se alterna há 24 anos no comando do menor município do País

O ex-casal formado por Alaôr Machado (PP), de 70 anos, e Neusa Ribeiro (PP), de 67 anos, se alterna no poder de Serra da Saudade, em Minas Gerais, há 24 anos. Os dois encerraram o casamento em 2004 e somados têm sete mandatos à frente da Prefeitura da menor cidade do Brasil, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Serra da Saudade tem 833 habitantes segundo dados do Censo do IBGE de 2022. A cidade tem um número maior de eleitores do que de habitantes, são 1294 aptos a votar na eleição municipal deste ano. Isso ocorre porque muitas pessoas que nasceram no local e se mudaram para outras cidades nunca transferiram o título de eleitor.