Deputado Guto Zacarias é condenado a pagar R$ 30 mil por ridicularizar eleitora petista

Deputado estadual Guto Zacarias (União Brasil) deverá pagar R$ 30 mil à mulher que foi ridicularizada pelo político nas redes sociais

De acordo com informações do colunista Rogério Gentile, do Uol, uma turista carioca que aceitou participar da discussão afirmou, em ação na Justiça, que foi ridicularizada pelo deputado. O parlamentar teria manipulado o conteúdo, cortado falas e inserido “memes” no vídeo publicado nas redes sociais. Na ação, a mulher citou os conteúdos publicados pelo político, intitulados como “Petista é a favor da taxação da Shein e da Shopee”, “Encontrei um defensor do governo Dilma” e “O Lula é de esquerda”, ridicularizando as resposta dela.